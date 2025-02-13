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ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе

ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

Ранее управление сообщало, что ВСУ в 16.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.

«Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Мэр города Иван Приходько также в своем Telegram-канале сообщил, что в результате украинской вооружённой агрессии частично обесточен посёлок Озеряновка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.