ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе

Ранее управление сообщало, что ВСУ в 16.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.
«Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мэр города Иван Приходько также в своем Telegram-канале сообщил, что в результате украинской вооружённой агрессии частично обесточен посёлок Озеряновка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.