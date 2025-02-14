Оперштаб: силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани

Российские военные ликвидировали воздушную цель в Славянске-на-Кубани, информирует оперштаб Краснодарского края.
По его данным, в результате падения обломков объекта произошло возгорание. В оперштабе утонили, что речь идёт о сухой траве. В настоящее время возгорание ликвидировано.
«В Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили», — говорится в сообщении.
В результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что беспилотник Вооружённых сил Украины повредил дом в посёлке Афипском.
Кроме того, ВСУ атаковали многоэтажный жилой комплекс в Краснодаре. Сообщалось, что Вооружённые силы Украины могли атаковать Краснодар американскими дронами PD-2.