В Одессе и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одессе и городе Южный, информирует издание «Страна.ua».
Южный расположен в Одесской области. В регионе звучит тревога с воздуха.
Кроме того, по данным украинских журналистов, взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины. Сирены включены в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в Одессе.