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В Одессе и Запорожье прогремели взрывы

В Одесской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одессе и городе Южный, информирует издание «Страна.ua».

Южный расположен в Одесской области. В регионе звучит тревога с воздуха.

Кроме того, по данным украинских журналистов, взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины. Сирены включены в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Одессе.