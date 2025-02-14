Боец РФ подобрался к амбразуре и взорвал пулемётный расчёт ВСУ

Российский военнослужащий Андрей Кокуев ликвидировал пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что гвардии ефрейтор незаметно подобрался к опорнику ВСУ, закинул подрывной заряд к амбразуре и взорвал противника.
«Гвардии ефрейтор Андрей Кокуев в составе группы российских военнослужащих направился на штурм опорного пункта противника, расположенного в лесном массиве. Зная, что подступы к опорнику простреливаются вражескими пулемётчиками, Андрей Кокуев, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета, неся с собой запас взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.
Уничтожив расчёт противника, боец захватил в плен украинского боевика, а затем закрепился на позиции. После этого Кокуев шквальным огнём прикрыл основную группу штурмовиков РФ. Российские военные зачистили опорник.
В МО уточнили, что ефрейтор Андрей Кокуев является стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового взвода.
«Благодаря доблести и отваге, проявленным гвардии ефрейтором Андреем Кокуевым, российским войскам удалось закрепиться на новых рубежах и создать условия для развития наступления», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что закрывшая собой бойца ВС РФ медсестра Людмила Болилая перенесла операцию.