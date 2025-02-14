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Группа БПЛА «Центра» уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Центр», действуя в составе группы, выявил и уничтожил под Дзержинском тщательно замаскированный, оборудованный в ДЗОТе 120-миллиметровый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным «Гора».

Источник: © РИА Новости

«Операторы БПЛА, проводившие воздушную разведку у села Щербиновка под Дзержинском, обнаружили на передовых позициях ВСУ тщательно замаскированный объект противника. Было принято решение проверить его ударом оборудованного сбросом FPV-дрона. Ударный БПЛА произвел точное бомбометание по объекту и после детонации сброшенного боеприпаса выяснилось, что объектом оказался тщательно замаскированный 120-миллиметровый вкопанный в подземную долговременную огневую точку миномет противника. Рядом с обнаруженным орудием располагался его боекомплект. После оперативно нанесенной расчетом ударных БПЛА группировки “Центр” серии ударов боекомплект сдетонировал и миномет был полностью уничтожен. Восстановлению ни орудие, ни данная огневая позиция не подлежат», — сообщил РИА Новости офицер.

Видео объективного контроля, запечатлевшее обнаружение, вскрытие и уничтожение орудия противника, передано в распоряжение РИА Новости.