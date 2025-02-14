Группа БПЛА «Центра» уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет

«Операторы БПЛА, проводившие воздушную разведку у села Щербиновка под Дзержинском, обнаружили на передовых позициях ВСУ тщательно замаскированный объект противника. Было принято решение проверить его ударом оборудованного сбросом FPV-дрона. Ударный БПЛА произвел точное бомбометание по объекту и после детонации сброшенного боеприпаса выяснилось, что объектом оказался тщательно замаскированный 120-миллиметровый вкопанный в подземную долговременную огневую точку миномет противника. Рядом с обнаруженным орудием располагался его боекомплект. После оперативно нанесенной расчетом ударных БПЛА группировки “Центр” серии ударов боекомплект сдетонировал и миномет был полностью уничтожен. Восстановлению ни орудие, ни данная огневая позиция не подлежат», — сообщил РИА Новости офицер.