Минобороны заявило о поражении колонны ВСУ в Курской области

«Благодаря уверенным действиям, военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — говорится в сообщении.
По словам одного из военнослужащих, сначала была дана команда занять рубеж, и только потом была обнаружена колонна. «Начали работать по ней, первым подбили танк, тормознули всю колонну. После чего подбили еще две БМП. Пехоту, которая спешивалась, начали отсекать. Они разбегались в разные стороны, после чего по ним артиллерия отрабатывала, стрелки отрабатывали, FPV-дроны отрабатывали», — рассказал он.
В Минобороны подчеркнули, что своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады позволили вовремя разбить силы противника.