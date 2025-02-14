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Минобороны заявило о поражении колонны ВСУ в Курской области

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бойцы 810-й бригады морской пехоты группировки «Север» устроили засаду и полностью уничтожили колонну ВСУ, продвигавшуюся через Курскую область. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря уверенным действиям, военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — говорится в сообщении.

По словам одного из военнослужащих, сначала была дана команда занять рубеж, и только потом была обнаружена колонна. «Начали работать по ней, первым подбили танк, тормознули всю колонну. После чего подбили еще две БМП. Пехоту, которая спешивалась, начали отсекать. Они разбегались в разные стороны, после чего по ним артиллерия отрабатывала, стрелки отрабатывали, FPV-дроны отрабатывали», — рассказал он.

В Минобороны подчеркнули, что своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады позволили вовремя разбить силы противника.