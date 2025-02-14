Минобороны заявило о поражении колонны ВСУ в Курской области

По словам одного из военнослужащих, сначала была дана команда занять рубеж, и только потом была обнаружена колонна. «Начали работать по ней, первым подбили танк, тормознули всю колонну. После чего подбили еще две БМП. Пехоту, которая спешивалась, начали отсекать. Они разбегались в разные стороны, после чего по ним артиллерия отрабатывала, стрелки отрабатывали, FPV-дроны отрабатывали», — рассказал он.