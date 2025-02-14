Расчет «Панциря-С» поразил 16 беспилотников ВСУ

«Ехали на боевую задачу по прикрытию и охране определённого направления. В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем», — сказал Галкин в видеоролике Минобороны РФ.