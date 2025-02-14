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Расчет «Панциря-С» поразил 16 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» поразил 16 беспилотников противника в зоне специальной военной операции, рассказал командир расчёта этого комплекса Евгений Галкин.

Источник: © РИА Новости

«Ехали на боевую задачу по прикрытию и охране определённого направления. В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем», — сказал Галкин в видеоролике Минобороны РФ.

Залогом такой успешной работы он назвал опыт и слаженность расчета. Каждый знает, чем занимается, подчеркнул Галкин.

За мужество и проявленный героизм командир расчета и боевой расчет комплекса был представлен к государственным наградам, рассказали в Минобороны РФ.