Расчет «Панциря-С» поразил 16 беспилотников ВСУ

«Ехали на боевую задачу по прикрытию и охране определённого направления. В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем», — сказал Галкин в видеоролике Минобороны РФ.
Залогом такой успешной работы он назвал опыт и слаженность расчета. Каждый знает, чем занимается, подчеркнул Галкин.
За мужество и проявленный героизм командир расчета и боевой расчет комплекса был представлен к государственным наградам, рассказали в Минобороны РФ.