Инженеры группировки войск «Центр» разминируют дороги, ведущие в Горловку

«В Горловке очень большое количество кассетных суббоеприпасов, зачастую это “колокольчики”, которые наносят очень большой урон инфраструктуре, от них страдают мирные жители, также очень часто встречаются боеприпасы, доставляемые сюда противником с помощью FPV-дронов», — рассказал заместитель командира роты Андрей Науменко.