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Российские артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Расчеты гаубиц «Д-30» гвардейской 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты гаубиц Д-30 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили позиции минометной батареи и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что с помощью корректировки огня с воздуха расчетами гаубиц все цели были уничтожены, это помогло продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи.

«Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду», — добавили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что артиллеристы ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.