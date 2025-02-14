Российские артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в ЛНР

«Расчеты гаубиц Д-30 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили позиции минометной батареи и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что с помощью корректировки огня с воздуха расчетами гаубиц все цели были уничтожены, это помогло продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи.
«Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду», — добавили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что артиллеристы ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.