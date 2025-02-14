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Артиллеристы «Центра» уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 14 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом», — сообщили в оборонном ведомстве.

На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.

По данным Минобороны от четверга, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих. Они также лишились восьми автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух склада боеприпасов и двух станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.