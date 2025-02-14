Артиллеристы «Центра» уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

«Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом», — сообщили в оборонном ведомстве.