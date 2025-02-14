Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ

«Мы больше работаем по пехоте. Ну то есть пехота, блиндажи, какие-то машины, если они к берегу подъезжают. Вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться, это заслуга как раз Д-30, Д-20, которые работают непосредственно перед берегом и чуть-чуть от берега, недалеко, на два километра дальше, да берег. Это наша заслуга. И они не выходят», — сказал «Лысый» в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.