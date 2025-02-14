Как омичи помогают участникам СВО

«Последний его звонок навсегда отложился в памяти, это было 5 июня прошлого года. Виталя сообщил, что идёт на задание, и пообещал перезвонить, как вернётся. Это было последнее наше общение. 29 июня из военной части пришло извещение о том, что муж пропал без вести. Мы стали его искать, проверяли списки военнопленных, солдат в госпиталях, искали в моргах, но совпадений генетических материалов погибших с нашими не было, — со слезами на глазах вспоминает Ирина. — Буквально на днях позвонили из части и сказали, что он признан погибшим. Эвакуацию тела не могут провести из-за того, что оно находится в “серой” зоне. Но пока нет тела, в нас живёт надежда, что он жив. Каждый раз, когда машина останавливается возле нашего дома, я представляю, что сейчас откроется дверь — и он выйдет».