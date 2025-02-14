Как омичи помогают участникам СВО

С началом СВО огромное число желающих вызвалось помогать российским бойцам «за ленточкой» и мирным жителям, проживающим на территориях, где то и дело слышатся звуки военных орудий, а по жилым домам прилетают снаряды.
Общее дело — встать на защиту Родины — сплотило людей разных возрастов, профессий и вероисповедания. Сегодня практически в каждом населённом пункте Омской области работают волонтёры. Пока бойцы сражаются на передовой, добровольцы в тылу трудятся не покладая рук. И это не громкие слова, а ежедневная кропотливая работа, за которую не платят зарплату. Цену своего труда эти люди измеряют не деньгами, а возможностью помочь как можно большему числу тех, кто сегодня «за ленточкой».
В этом убедился корреспондент сайта «АиФ в Омске», побывавший в гумцентре «Своих не бросаем» Шербакульского района.
Надёжный тыл.
Раньше в это здание приходили за чистотой тела, теперь же здесь собираются люди с чистой душой. Бывшую общественную баню шербакульцы оборудовали под гуманитарный центр. Большая площадь позволила волонтёрам широко развернуть свою деятельность и привлечь к добрым делам сотни земляков. Начинали с десяти человек, сегодня их 336.
«В прошлом году волонтёры зарегистрировали НКО “Шербакульский социальный центр добровольчества и волонтёрства”. Это позволит на законных основаниях больше помогать финансово ребятам, которые находятся “за ленточкой”», — говорит глава Шербакульского района Александр Молоканов.
В большой дружной семье, как называет свой коллектив лидер добровольческого движения Юлия Власова (или Юля-пуля, получившая от земляков такой позывной за свою активность и энергичность), места и работы хватает всем. Возрастные рамки здесь тоже не устанавливают, приходят и школьники, и пенсионеры, и эта компания находит общий язык, потому что дело у них единое.
Одна из старожилов общественного объединения — серебряный волонтёр Нина Глушко, признаётся, что пришла сюда по зову сердца и ни разу не пожалела о своём решении. Не жалуясь на усталость и возраст, занимается волонтёрской деятельностью уже третий год: «Увидела объявление, где приглашали вступить в волонтёры, и пошла. Поначалу были трудности, непонимание, учились плести маскировочные сети, учили друг друга, развивались, росли. Сегодня мы чётко знаем, за что рискуют своей жизнью наши ребята, знаем, в чём они нуждаются, чем мы им можем помочь. А долг каждого из нас — создать им надёжный тыл».
Без вести пропавшее счастье.
В коллективе Шербакульского гумцентра «Своих не бросаем» немало и тех, кому пришлось узнать про СВО не понаслышке, а лично. Это матери, жёны, дочери, сёстры участников спецоперации. В их числе Ирина Майер — жительница деревни Новоскатовка.
Её 40-летний муж попал «за ленточку» по мобилизации. Прошёл военную подготовку в Омске и был направлен в ДНР. В одном из боёв его контузило, лечился в госпитале, побывал дома, увиделся с любимой семьёй. Тогда никто и предположить не мог, что эти дни, проведённые вместе, окажутся последними.
После реабилитации Виталий вновь сменил гражданскую одежду на военную форму. На этот раз по распределению оказался в рядах штурмовиков.
«Последний его звонок навсегда отложился в памяти, это было 5 июня прошлого года. Виталя сообщил, что идёт на задание, и пообещал перезвонить, как вернётся. Это было последнее наше общение. 29 июня из военной части пришло извещение о том, что муж пропал без вести. Мы стали его искать, проверяли списки военнопленных, солдат в госпиталях, искали в моргах, но совпадений генетических материалов погибших с нашими не было, — со слезами на глазах вспоминает Ирина. — Буквально на днях позвонили из части и сказали, что он признан погибшим. Эвакуацию тела не могут провести из-за того, что оно находится в “серой” зоне. Но пока нет тела, в нас живёт надежда, что он жив. Каждый раз, когда машина останавливается возле нашего дома, я представляю, что сейчас откроется дверь — и он выйдет».
Дома всё напоминает о былом счастье. Многие односельчане по-доброму завидовали безграничной любви супругов Майер. Она — умница и красавица, заведующая местным Домом культуры, красиво поёт, он — позитивный, работящий, готовый всем и всегда прийти на помощь. Ирина и Виталий вместе со школы, поженились, когда им было по 16, и прожили в счастливом браке 25 лет. До последнего сохранили романтическую традицию — каждую весну Виталий приносил жене букет подснежников. Этот цветок стал символом их любви.
В семье трое сыновей. Старший Денис уже живёт самостоятельно, женился. Кирилл проходит срочную военную службу. Парню до сих пор не сообщили, что отец пропал без вести. Дома сегодня остались лишь мама и 12-летний Илья. После работы и школы они посвящают своё свободное время волонтёрской деятельности.
В ногу с запросами.
Шербакульские волонтёры работают по нескольким направлениям, пытаясь заполнить бреши в полевой солдатской жизни. Пока одни занимаются сбором гуманитарной помощи, другие шьют экипировку, тактические носилки, плащ-палатки, антидроновые одеяла, балаклавы, плетут масксети, изготавливают окопные свечи и спички
Они не ограничиваются применением знаний, которыми овладели в совершенстве, прислушиваются к советам и просьбам тех, кому шлют посылки, и изобретают что-то новое. Например, антидроновые ловушки, способные поймать вражеские беспилотники, или «аварийную» воду, её разливают по стерильным вакуумным пакетикам объёмом 50/100 мл, квадрокоптеры легко доставляют их на своих железных крылышках бойцам прямо в окопы на передовые позиции.
А ещё шербакульцы пытаются сделать своё производство экономически более выгодным, ведь каждая копейка на счету. Для пополнения бюджета организовали сбор твёрдых бытовых отходов. Деньги, вырученные от сдачи мусора, тратят на покупку тканей и медикаментов.
Производство масксетей удалось удешевить благодаря волонтёру Константину Подосинникову, который с помощью деревянного челнока и капроновых нитей научился плести дель — основу для укрытия на поле боя: «Плетение дели — это ремесло, передать на словах основы которого можно за несколько минут, и научиться несложно, главное в этом деле — набить руку».
Такая техника позволит сэкономить на покупке материала. Мастер-класс умелец провёл для волонтёров серебряного возраста и школьников, последние будут осваивать ремесло на уроках труда.
Не роскошь, а средство спасения.
Пока женщины и ребятишки занимаются рукоделием, мужчины в гараже готовят технику для бойцов-земляков. Из Шербакульского района «за ленточку» ушло уже 11 автомобилей, три мотоцикла и два квадроцикла. На днях на СВО отправится очередной автомобиль. УАЗ- «буханка» будет доставлен в Запорожскую область по просьбе бойца с позывным «Берёза», его старая машина сгорела дотла.
«У брата своё КФХ и возраст уже не призывной, но он оставил на хозяйстве сына и ушёл на СВО добровольцем, заявив: кто, если не мы? Деды у нас воевали, один из них пропал без вести под Ленинградом, второй прошёл две войны, дошёл до Берлина», — рассказывает брат «Берёзы», волонтёр Владимир Лазарев.
Владимир решил помочь брату с техникой, жизненно необходимой для выполнения боевых задач, обратился за помощью к коллегам по волонтёрскому цеху. Нужный автомобиль нашли в Красноярске, купили на спонсорские деньги, сейчас он на ремонте, над ним «колдуют» Владимир и Сергей Лазаревы и Сергей Кривоножко. У последнего на СВО уже 2,5 года служит сын. Имеет боевые награды.
Волонтёры-механики заменили УАЗу двигатель, перебрали коробку передач. Перед отправкой машина пройдёт обязательный тест-драйв. Пустой к ребятам-бойцам «буханка» не приедет, её нашпигуют гуманитаркой.
«Они за нас в бою, мы за них — в тылу. И мы всегда поможем нашим ребятам, они ждут этой поддержки, им приятна и нужна наша забота», — говорит руководитель Шербакульского центра добровольчества и волонтёрства «Своих не бросаем» Юлия Власова. — Там у них другой мир, другое состояние. Там нет чужих и своих, все они наши и связаны одной целью — победить любой ценой, даже ценою своей жизни!".