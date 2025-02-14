В Пермском крае простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

«Сегодня в Ключах простились с участником специальной военной операции, погибшим 26 августа 2024 года, Изгагиным Евгением Анатольевичем. Соболезнования семье, родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память Герою!» — написали в социальных сетях представители местной власти.