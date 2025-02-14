Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

Траурная церемония прошла вчера, 13 февраля.

Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае в последний путь проводили Евгения Изгагина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Печальные новости сообщили в администрации Суксунского округа.

«Сегодня в Ключах простились с участником специальной военной операции, погибшим 26 августа 2024 года, Изгагиным Евгением Анатольевичем. Соболезнования семье, родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память Герою!» — написали в социальных сетях представители местной власти.

Траурная церемония прошла вчера, 13 февраля.