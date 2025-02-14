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За ночь над тремя регионами России сбили 50 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 14 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над тремя регионами России. Над Белгородской областью был сбит 41 дрон, над Воронежской пять, а также четыре над Ростовской областью.

Источник: РИА "Новости"

Один из беспилотников в Ростовской области был подавлен в Чертковском районе, передавал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, несколько дронов были сбиты над Старооскольским округом. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало, уточнял он.

Глава Воронежской области Александр Гусев пока не комментировал атаку. Угроза атаки беспилотников в регионе была объявлена накануне, в 20:38 мск, следует из его Telegram-канала.

В ночь на 13 февраля над девятью регионами России сбили 83 украинских беспилотника. В Липецке при падении обломков беспилотника на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. В Воронежской области взрывной волной от сбитых дронов было повреждено остекление нескольких частных домов.