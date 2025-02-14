За ночь над тремя регионами России сбили 50 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 14 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над тремя регионами России. Над Белгородской областью был сбит 41 дрон, над Воронежской пять, а также четыре над Ростовской областью.