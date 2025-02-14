При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина

«Под атаками вражеских беспилотников находится Валуйский округ. В селе Кукуевка случилось самое страшное — в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…» — написал Гладков.
В этом же селе, по его словам, от атак повреждены семь частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля.
Отмечается, что атакам беспилотников подверглось и село Долгое. От ударов беспилотников выбиты окна, повреждены кровли и фасады в три частных домах. Осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с МО РФ», — добавил Гладков.