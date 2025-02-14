Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области спустя шесть часов объявили отбой атаки БПЛА

В Самаре и области утром 14 февраля отменили опасность атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 февраля в Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Предупреждение о возможности атаки появилось в приложении МЧС ночью, в 02.40. Отбой объявили в 08.30, таким образом, опасность атаки БПЛА существовала около шести часов.

Никаких эксцессов, по официальным данным, в Самарской области за это время не произошло.

Опасность атаки БПЛА в нашем регионе в последнее время объявляют часто. Поэтому всем жителям напоминают о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время реальной атаки. Ни в коем случае нельзя паниковать и подходить к опасному объекту. Нужно укрыться в здании и не подходить к окнам.