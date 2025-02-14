В Самарской области спустя шесть часов объявили отбой атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА в нашем регионе в последнее время объявляют часто. Поэтому всем жителям напоминают о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время реальной атаки. Ни в коем случае нельзя паниковать и подходить к опасному объекту. Нужно укрыться в здании и не подходить к окнам.