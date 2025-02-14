В Самарской области спустя шесть часов объявили отбой атаки БПЛА

Утром 14 февраля в Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Предупреждение о возможности атаки появилось в приложении МЧС ночью, в 02.40. Отбой объявили в 08.30, таким образом, опасность атаки БПЛА существовала около шести часов.
Никаких эксцессов, по официальным данным, в Самарской области за это время не произошло.
Опасность атаки БПЛА в нашем регионе в последнее время объявляют часто. Поэтому всем жителям напоминают о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время реальной атаки. Ни в коем случае нельзя паниковать и подходить к опасному объекту. Нужно укрыться в здании и не подходить к окнам.