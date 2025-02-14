Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС

В результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, отметил он. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.