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Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области.

«ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам» , — написал Пухов.

В результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, отметил он. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.

энергетика