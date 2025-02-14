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В Воронежской области увеличили до 150 тысяч выплату за помощь в наборе военных

Ее подняли вдвое.

В 2025 году власти Воронежской области решили увеличить выплату за помощь с набором военнослужащих. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В сентябре 2024 года, когда ввели эту меру поддержки, выплата составляла 50 тысячам рублей. В конце прошлого года ее увеличили до 75 тысяч.

Для получения денег нужно обратиться вместе с кандидатом на прохождение военной службы по контракту в администрацию сельского поселения или городского округа (в районах области), а в Воронеже — в управу района.

После собеседования с кандидатом и предварительного одобрения на заключение им контракта необходимо:

  • передать копию своего паспорта уполномоченному лицу и реквизиты счета для зачисления денег;
  • заполнить бланк согласия на обработку персональных данных;
  • получить расписку со сведениями о дате и времени визита, а также с данными кандидата.

Деньги выплачивают после заключения кандидатом контракта.