В Воронежской области увеличили до 150 тысяч выплату за помощь в наборе военных

В 2025 году власти Воронежской области решили увеличить выплату за помощь с набором военнослужащих. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В сентябре 2024 года, когда ввели эту меру поддержки, выплата составляла 50 тысячам рублей. В конце прошлого года ее увеличили до 75 тысяч.
Для получения денег нужно обратиться вместе с кандидатом на прохождение военной службы по контракту в администрацию сельского поселения или городского округа (в районах области), а в Воронеже — в управу района.
После собеседования с кандидатом и предварительного одобрения на заключение им контракта необходимо:
- передать копию своего паспорта уполномоченному лицу и реквизиты счета для зачисления денег;
- заполнить бланк согласия на обработку персональных данных;
- получить расписку со сведениями о дате и времени визита, а также с данными кандидата.
Деньги выплачивают после заключения кандидатом контракта.