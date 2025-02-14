РСЗО «Торнадо-С» уничтожила более 30 военных ВСУ ударом по пункту дислокации

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО “Торнадо-С” по пункту временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив более 30 боевиков», — сказал он.
Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены семь орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, семь минометных расчетов, 27 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов.