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РСЗО «Торнадо-С» уничтожила более 30 военных ВСУ ударом по пункту дислокации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ракетные войска группировки «Запад» ударили из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения Вооруженные сил Украины (ВСУ), уничтожив более 30 военных. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО “Торнадо-С” по пункту временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив более 30 боевиков», — сказал он.

Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены семь орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, семь минометных расчетов, 27 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов.