РСЗО «Торнадо-С» уничтожила более 30 военных ВСУ ударом по пункту дислокации

Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены семь орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, семь минометных расчетов, 27 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов.