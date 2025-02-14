ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки

«Боевики ВСУ атаковали село Катериновка Великолепетихского округа: на жилой дом совершен сброс с дрона, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области», — сообщил представитель экстренных служб.