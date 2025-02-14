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ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 14 фев — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

«Боевики ВСУ атаковали село Катериновка Великолепетихского округа: на жилой дом совершен сброс с дрона, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области», — сообщил представитель экстренных служб.

Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Катериновка, Каховка, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.