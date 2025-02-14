Мигранты-нелегалы в Приморье могут избежать высылки, заключив контракт на СВО

С 5 февраля 2025 года в России начинает действовать новый режим высылки для иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны. Однако у таких мигрантов есть возможность легализовать своё пребывание до 30 апреля, в том числе в Приморье. Один из способов урегулирования статуса — заключение контракта с министерством обороны России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности, иностранцы, подпадающие под высылку, будут включены в реестр контролируемых лиц до момента их депортации, самостоятельного выезда из страны или урегулирования правового положения.
Среди нарушений, которые приведут к включению в реестр:
истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство; истечение срока патента, разрешения на работу, трудового договора; сокращение срока временного пребывания; аннулирование визы, в том числе электронной; принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца; истечение 72-х часов пребывания иностранного гражданина, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России, назначение административного наказания в виде административного выдворения, решение о депортации, согласия государства на обратный прием своих граждан (реадмиссии), нежелательности пребывания, неразрешении въезда, ограничении выезда, незаконное пересечение государственной границы России; вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении иностранца.
Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:
изменять место жительства без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо проживает; приобретать и регистрировать недвижимость и транспортные средства; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (исключение составят лишь переводы для уплаты обязательных платежей); будет невозможен приём незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады; предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами; отказ в допуске к сдаче экзаменов на получение автомобильных прав.
При этом у нелегальных мигрантов есть шанс избежать высылки, воспользовавшись «миграционной амнистией». С 1 января по 30 апреля 2025 года они могут самостоятельно обратиться в отделы полиции или паспортно-визовые службы МВД по месту нахождения, чтобы урегулировать свой правовой статус. В этот период к ним не будут применяться меры высылки, депортации или запрета на въезд. После прохождения процедур, включая биометрическую идентификацию, медицинское освидетельствование и проверку на наличие долгов, мигранты получат документы, позволяющие легально находиться в России.
Особое внимание уделяется возможности заключения контракта с минобороны России. Иностранные граждане, ставшие военнослужащими российской армии, не только восстановят легальный статус, но и получат дополнительные привилегии, предусмотренные законодательством.
Власти Приморского края напоминают, что после 1 мая 2025 года урегулировать правовое положение будет невозможно. К иностранцам, утратившим законные основания для пребывания, будут применяться все предусмотренные меры, включая высылку, депортацию и запрет на въезд.