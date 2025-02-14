Мигранты-нелегалы в Приморье могут избежать высылки, заключив контракт на СВО

истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство; истечение срока патента, разрешения на работу, трудового договора; сокращение срока временного пребывания; аннулирование визы, в том числе электронной; принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца; истечение 72-х часов пребывания иностранного гражданина, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России, назначение административного наказания в виде административного выдворения, решение о депортации, согласия государства на обратный прием своих граждан (реадмиссии), нежелательности пребывания, неразрешении въезда, ограничении выезда, незаконное пересечение государственной границы России; вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении иностранца.