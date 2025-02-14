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Россия вернула тела 45 погибших военных

В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Источник: РИА "Новости"

Украине передали тела 757 погибших военных.

В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших в конце января. 24 января Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила 757 тел.

Госдума