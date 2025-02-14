Россия вернула тела 45 погибших военных

Украине передали тела 757 погибших военных.
В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших в конце января. 24 января Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила 757 тел.
В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Украине передали тела 757 погибших военных.
В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших в конце января. 24 января Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила 757 тел.