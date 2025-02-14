В Пермском крае простятся с Владимиром Колесниковым, погибшим на СВО

В Частинском муниципальном округе простятся с Владимиром Колесниковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Печальные новости сообщает местная администрация.
Весной прошлого года боец подписал контракт и отправился в зону СВО. Служил в звании рядового. Владимир Колесников погиб 26 мая 2024 года.
«Владимир был человеком коммуникабельным, открытым, веселым, дружелюбным», — сообщают в администрации.
Церемония прощания состоится завтра, 15 февраля, в Меркушинском доме культуры, начало митинга в 11.00, поминальный обед запланирован на в 13.30.