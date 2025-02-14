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В Пермском крае простятся с Владимиром Колесниковым, погибшим на СВО

Церемония прощания состоится завтра, 15 февраля.

В Частинском муниципальном округе простятся с Владимиром Колесниковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Печальные новости сообщает местная администрация.

Весной прошлого года боец подписал контракт и отправился в зону СВО. Служил в звании рядового. Владимир Колесников погиб 26 мая 2024 года.

«Владимир был человеком коммуникабельным, открытым, веселым, дружелюбным», — сообщают в администрации.

Церемония прощания состоится завтра, 15 февраля, в Меркушинском доме культуры, начало митинга в 11.00, поминальный обед запланирован на в 13.30.