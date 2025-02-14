«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеневое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики», — сказали в министерстве.
ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские военные освободили шесть населенных пунктов в ДНР за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.