Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские военные освободили шесть населенных пунктов в ДНР за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеневое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики», — сказали в министерстве.