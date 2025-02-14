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Над Белгородской, Курской и Воронежской областями уничтожили шесть дронов ВСУ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Курской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«14 февраля в период с 10:50 до 13:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Воронежской области», — сообщили там.