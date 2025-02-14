Над Белгородской, Курской и Воронежской областями уничтожили шесть дронов ВСУ

«14 февраля в период с 10:50 до 13:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Воронежской области», — сообщили там.