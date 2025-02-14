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В Воронежской области сбили беспилотник

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении беспилотника в Воронежской области.

ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 10.29 мск. Действие сигнала сохраняется.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что нельзя распространять в интернете фото и видео с места произошедшего, особенно если в материале есть привязка к местности.