В Воронежской области сбили беспилотник

ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 10.29 мск. Действие сигнала сохраняется.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что нельзя распространять в интернете фото и видео с места произошедшего, особенно если в материале есть привязка к местности.