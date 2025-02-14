Главное из брифинга Минобороны 8−14 февраля 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 2 590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин, 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.