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Главное из брифинга Минобороны 8−14 февраля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 8 по 14 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 14 групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, и объекты ВПК.

Также удары нанесены по складам боеприпасов и горючего ВСУ, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки взяли под контроль село Орехово-Васильевка и поселок Дачное.

Бойцы «Центральной» группировки заняли населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле.

Группировка «Север» продвинулись в Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в Харьковской области.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 2 590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин, 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 480 боевиков

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 480 бойцов, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 11 бригадам противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1 325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.

Бойцы «Центр» продавили оборону ВСУ в ДНР

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 14 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.

Потери ВСУ превысили 3 730 человек. Российские военнослужащие уничтожили три танка, 26 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии противника.

Группировка «Восток» углубилась в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли удары по девяти украинским формированиям.

Потери противника в живой силе превысили 1 005 человек. Также ВСУ лишились трех танков, двух боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 33 орудий полевой артиллерии и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили две бригады ВСУ и две бригады теробороны.

«ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • управляемую авиационную бомбу JDAM;
  • 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 11 управляемых авиационных бомб Hammer;
  • реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»;
  • 725 БПЛА самолетного типа.