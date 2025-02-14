По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 14 групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, и объекты ВПК.
Также удары нанесены по складам боеприпасов и горючего ВСУ, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований.
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки взяли под контроль село Орехово-Васильевка и поселок Дачное.
Бойцы «Центральной» группировки заняли населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле.
Группировка «Север» продвинулись в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 2 590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин, 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 480 боевиков
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 480 бойцов, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 11 бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1 325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.
Бойцы «Центр» продавили оборону ВСУ в ДНР
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 14 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.
Потери ВСУ превысили 3 730 человек. Российские военнослужащие уничтожили три танка, 26 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии противника.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли удары по девяти украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1 005 человек. Также ВСУ лишились трех танков, двух боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 33 орудий полевой артиллерии и двух станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили две бригады ВСУ и две бригады теробороны.
«ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- управляемую авиационную бомбу JDAM;
- 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 11 управляемых авиационных бомб Hammer;
- реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»;
- 725 БПЛА самолетного типа.