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Похороны двоих героев СВО прошли в Камышине

В Волгоградской области простились с погибшими Николаем Неретиным и Валерием Зарубиным.

Источник: Комсомольская правда

Печальная весть пришла из города Камышина Волгоградской области. 14 февраля там простились сразу с двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине земляками — Николаем Неретиным и Валерием Зарубиным. Похоронили бойцов со всеми воинским почестями, сообщили в администрации города.

— Николай Витальевич и Валерий Викторович мужественно защищали Родину и с честью выполнили свой воинский долг, — скупо говорится в некрологе.

Редакция «КП» — Волгоград" соболезнует родным и близким Николая Неретина, Валерия Зарубина и всех погибших в зоне спецоперации.