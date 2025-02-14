Похороны двоих героев СВО прошли в Камышине

Печальная весть пришла из города Камышина Волгоградской области. 14 февраля там простились сразу с двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине земляками — Николаем Неретиным и Валерием Зарубиным. Похоронили бойцов со всеми воинским почестями, сообщили в администрации города.