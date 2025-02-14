ВСУ потеряли более 290 военнослужащих в Курской области за сутки

Вооруженным силам (ВС) России также удалось отразить две контратаки ВСУ.
Кроме того, российские военные ликвидировали технику украинской армии, включая боевую машину пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронемашин, по четыре артиллерийских орудия и миномета, 14 автомобилей, а также зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик. Уничтожены три пункта управления дронами и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Север» в 13 населенных пунктах поразили формирования двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, а также бригады морской пехоты и территориальной обороны ВСУ.
ВС РФ ежедневно наносят поражения и ликвидируют формирования, живую сил и технику украинских войск в Курской области и приграничье. Так, расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ, сообщали в Минобороны 14 февраля. За всё время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 60 тыс. солдат.