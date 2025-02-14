ВСУ потеряли более 290 военнослужащих в Курской области за сутки

Кроме того, российские военные ликвидировали технику украинской армии, включая боевую машину пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронемашин, по четыре артиллерийских орудия и миномета, 14 автомобилей, а также зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик. Уничтожены три пункта управления дронами и склад боеприпасов.