Украинские войска обстреляли Горловку

По данным управления, ВСУ с 8.00 по 11.40 выпустили по Горловке еще 16 снарядов того же калибра, в том числе кассетного типа. Кроме того, украинские войска в 11.20 и 11.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район города.