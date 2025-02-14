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Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке ВСУ в Курской области

КУРСК, 14 фев — РИА Новости. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке украинского дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранения получил оператор Юрий Шолмов. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По предварительной информации, оператор получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. «После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву», — написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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