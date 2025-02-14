Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке украинского дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранения получил оператор Юрий Шолмов. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
По предварительной информации, оператор получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. «После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву», — написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Новость дополняется.