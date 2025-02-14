При атаке ВСУ на Курскую область пострадали 150 предприятий

Врио губернатора пояснил, что в ходе встречи обсуждалась тема распределения средств в размере 2,5 миллиардов рублей, которые Курская область получит из резервного фонда правительства на компенсацию утраты сельскохозяйственных животных. Он отметил, что сейчас на эти выплаты претендует 20 курских сельхозпроизводителей.