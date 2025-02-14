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При атаке ВСУ на Курскую область пострадали 150 предприятий

КУРСК, 14 фев — РИА Новости. Не менее 150 предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности повреждены в результате атаки ВСУ на Курскую область, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Врио губернатора пояснил, что в ходе встречи обсуждалась тема распределения средств в размере 2,5 миллиардов рублей, которые Курская область получит из резервного фонда правительства на компенсацию утраты сельскохозяйственных животных. Он отметил, что сейчас на эти выплаты претендует 20 курских сельхозпроизводителей.

«Надеюсь, что выделенные 2,5 миллиарда (рублей) не последняя мера поддержки курского АПК. В результате агрессии ВСУ пострадало не менее 150 предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности. Точную оценку ущерба мы сможем дать только по окончании режима КТО», — написал Хинштейн.

По его словам, Лут подчеркнула, что работа по компенсации ущерба ведется и будет вестись с каждым конкретным производителем.

сельское хозяйство