Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата: 17 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА — над территорией Калужской области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области и два БПЛА — над территорией Саратовской области», — говорится в заявлении.