Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА

Речь идет о четырех регионах.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата: 17 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА — над территорией Калужской области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области и два БПЛА — над территорией Саратовской области», — говорится в заявлении.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.