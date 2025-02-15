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Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 40 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о четырех регионах.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата: 17 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА — над территорией Калужской области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области и два БПЛА — над территорией Саратовской области», — говорится в заявлении.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.