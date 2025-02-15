В Волгограде один человек пострадал в результате атаки БПЛА

Напомним, что ночью 15 февраля над территорией Волгоградской области силами ПВО было ликвидировано 17 украинских БПЛА. Ранее сообщалось, что пострадавших нет. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно локализовано и ликвидировано.