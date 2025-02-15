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Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса общественного мнения о видении россиянами образа победы в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава комиссии, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Нами инициирован запуск опроса общественного мнения: “Образ будущей Победы”. В нем представлено десять вариантов ответа, включая возможность предложить свое мнение по завершению СВО», — сказал Рогов.

По его словам, опрос будет запущен в десятках крупнейших Telegram-каналов страны с общей аудиторией свыше семи миллионов подписчиков.

Среди вариантов ответа: прекращение боевых действий и установление фактической границы по линии фронта; включение в состав России всей Новороссии; раздел Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией и прочие.

«Результаты опроса мы намерены донести до президента страны, который уже смотря на запросы общества и возможности, которые есть у российского государства и потенциал, примет решение. Мы поддерживаем нашего национального лидера, доверяем ему и знаем, что он ведет нас в правильном направлении», — сказал Рогов.

социология