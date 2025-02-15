Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО

«Результаты опроса мы намерены донести до президента страны, который уже смотря на запросы общества и возможности, которые есть у российского государства и потенциал, примет решение. Мы поддерживаем нашего национального лидера, доверяем ему и знаем, что он ведет нас в правильном направлении», — сказал Рогов.