МЧС советует волгоградцам при атаке БПЛА беречь нервы

Напомним, что ночью 15 февраля над Волгоградской областью силами ПВО были сбиты 17 БПЛА. По официальной информации, озвученной губернатором и администрацией региона, в результате массированной атаки пострадал один человек. Он получил легкие ранения. Обломки упали на кровлю жилого дома и на автомобиль. Также в результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно локализовано и ликвидировано.