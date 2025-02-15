МЧС советует волгоградцам при атаке БПЛА беречь нервы

Оперативное ведомство отмечает, что главное правило в такой ситуации — не паниковать. Также не нужно приближаться к беспилотнику, если вы увидели его в небе или на земле.
— Если вы в здании, то по возможности спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом, — указано в памятке. — В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам!
После атаки при обнаружении БПЛА следует сразу сообщить в оперативные службы по телефону «112». Трогать ничего нельзя. Также стоит уйти подальше от места, где лежит БПЛА или его обломки.
Если атака застала на улице, то необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Также нужно помнить, что телефонные розыгрыши на тему взрывных устройств и обнаружения БПЛА уголовно наказуемы.
Напомним, что ночью 15 февраля над Волгоградской областью силами ПВО были сбиты 17 БПЛА. По официальной информации, озвученной губернатором и администрацией региона, в результате массированной атаки пострадал один человек. Он получил легкие ранения. Обломки упали на кровлю жилого дома и на автомобиль. Также в результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно локализовано и ликвидировано.