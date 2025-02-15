В Белгородской области за сутки сбили более 50 беспилотников ВСУ

По информации губернатора, в пятницу 43 населенных пункта в 10 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 67 снарядов и совершены атаки с применением 79 беспилотников, из них 52 дрона были сбиты. Тяжелые ранения получил житель Красногвардейского района. Кроме того, глава области рассказал, что в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму 11 февраля в Белгородском районе в результате воздушной атаки. За отчетный период различные разрушения выявлены в 18 частных домовладениях, производственном предприятии, коммерческом и социальном объектах, двух объектах связи, административном здании, фермерском хозяйстве, 7 автомобилях, также повреждено оборудование сельхозпредприятия.
«В Борисовском районе сёла Беленькое и Богун-Городок атакованы 2 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Герасимовка, Долгое, Кукуевка, Логачёвка, Шелаево и хутору Жердевка совершены атаки 13 беспилотников, 8 из которых сбиты», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары с помощью 11 беспилотников, из которых 8 сбиты. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось 4 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Грайворонском муниципальном округе по 7 населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки 11 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Губкинским округом и Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. В Красногвардейском районе три села подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, которые были сбиты.
«В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 13 снарядов и совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Балки и Марьино выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и зафиксированы атаки 23 беспилотников, 19 из которых сбиты», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.