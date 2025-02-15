В Белгородской области за сутки сбили более 50 беспилотников ВСУ

Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары с помощью 11 беспилотников, из которых 8 сбиты. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось 4 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Грайворонском муниципальном округе по 7 населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки 11 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Губкинским округом и Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. В Красногвардейском районе три села подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, которые были сбиты.