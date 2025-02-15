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ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.


«Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.

Как уточнили в российском ведомстве, также были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.