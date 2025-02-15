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Подразделения «Севера» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.