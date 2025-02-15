Подразделения «Севера» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.