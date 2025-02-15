Потери ВСУ в зоне группировки «Юг» составили до 205 военных за сутки

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
По данным МО РФ, потери противника составили до 205 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы.