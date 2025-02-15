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Потери ВСУ в зоне группировки «Юг» составили до 205 военных за сутки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне группировки войск «Юг» составили до 205 военных и 5 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

По данным МО РФ, потери противника составили до 205 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы.