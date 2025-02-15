Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

До этого российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики под Великой Новоселкой при попытке наката. По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Китаец», наемников было порядка 13 человек, их привезли на бронетранспортере.