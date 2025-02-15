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Подразделения «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк и четыре орудия артиллерии в зоне действия группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар Донецкой Народной Республики, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.