Глава Башкирии рассказал о ветеране Афганской войны и спецоперации

«Когда началась спецоперация, Ринат Мансафович не смог остаться в стороне. Сначала помогал администрации района и военкомату в организации отправки бойцов в зону СВО. А в апреле 2023 года ушел добровольцем. После ранений вернулся домой и сейчас активно участвует в сборе и сопровождении гуманитарных грузов. Низкий поклон Ринату Мансафовичу и всем нашим воинам всех времен — за мужество, отвагу и силу духа», — отметил Радий Хабиров.