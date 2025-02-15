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Глава Башкирии рассказал о ветеране Афганской войны и спецоперации

Глава Башкирии Радий Хабиров в День вывода советских войск из Афганистана, который отмечается 15 февраля, в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о заместителе председателя Совета ветеранов Афганистана и локальных войн Кушнаренковского района Ринате Мухаметьянове.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Ринат Мухаметьянов служил в Афганистане в 1985—1987 годах водителем БТР, участвовал во всех операциях по охране дороги на перевале Саланг. За свою отвагу был награждён медалью.

После службы вернулся в родную деревню Староихсаново Чекмагушевского района, работал водителем. В 1998 году переехал в Кушнаренковский район. Здесь стал активным участником Союза ветеранов Афганистана, работал с подростками в палаточном лагере «Юный спецназовец».

«Когда началась спецоперация, Ринат Мансафович не смог остаться в стороне. Сначала помогал администрации района и военкомату в организации отправки бойцов в зону СВО. А в апреле 2023 года ушел добровольцем. После ранений вернулся домой и сейчас активно участвует в сборе и сопровождении гуманитарных грузов. Низкий поклон Ринату Мансафовичу и всем нашим воинам всех времен — за мужество, отвагу и силу духа», — отметил Радий Хабиров.