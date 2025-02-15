ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА», — сообщили там.
По данным МО РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1 879 боевых бронированных машин, 1 986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов.