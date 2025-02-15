ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА», — сообщили там.