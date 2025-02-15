Военные РФ отразили три попытки контратак ВСУ в Курской области

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 280 боевиков и четыре боевых машины пехоты (БМП), два мостоукладчика, бронетранспортер (БТР), два миномета, семь боевых бронированных машин (ББМ), станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 12 автомобилей, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), причем две из них — немецкие Bergepanzer 2.