«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Отражены три контратаки противника», — говорится в сообщении министерства.
ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 280 боевиков и четыре боевых машины пехоты (БМП), два мостоукладчика, бронетранспортер (БТР), два миномета, семь боевых бронированных машин (ББМ), станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 12 автомобилей, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), причем две из них — немецкие Bergepanzer 2.
Потери украинской армии за общее время боевых действий на курском направлении составили более 60,7 тыс. боевиков, 1986 автомобилей, 363 танка, 216 БТР, 439 артиллерийских орудий, 1879 ББМ и множество другой техники, в том числе иностранного производства.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, работая в составе смешанной тактической группы, нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Операция проводилась с использованием авиационных ракет, все цели были успешно поражены.