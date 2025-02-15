В облздраве рассказали о состоянии раненого при атаке БПЛА волгоградца

В Волгограде один человек получил ранения при падении обломков БПЛА во время отражения массированной атаки дронов на город. Это произошло на юге города. Обломки беспилотника упали на жилой дом, также повредив легковой автомобиль. В облздраве говорят, что ранения у пострадавшего жителя Волгограда несерьезные.