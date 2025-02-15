В облздраве рассказали о состоянии раненого при атаке БПЛА волгоградца

В Волгограде один человек получил ранения при падении обломков БПЛА во время отражения массированной атаки дронов на город. Это произошло на юге города. Обломки беспилотника упали на жилой дом, также повредив легковой автомобиль. В облздраве говорят, что ранения у пострадавшего жителя Волгограда несерьезные.
— Легкое ранение, угрозы жизни не нет, — рассказали о состоянии пострадавшего в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, ночью 15 февраля над Волгоградом сбили 17 БПЛА. Последствия атаки устраняют специалисты, а волгоградцев просят не приближаться к найденным обломкам вражеских дронов, это может быть опасно для жизни.