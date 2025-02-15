Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывотехники завершили работу на месте падения БПЛА в Ростове

Оцепление жилого дома в пер. Ермака, 34 в Ростове снято. Взрывотехники завершили работу, сообщил в своем Telegram-канале и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

Источник: Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что обломки сбитого беспилотника пробили кровлю частного дома в Железнодорожном районе города. В здание вернули газ, отключенный на время работ.

Жителей эвакуировали. Александр Скрябин лично побывал на месте ЧС.