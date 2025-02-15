Взрывотехники завершили работу на месте падения БПЛА в Ростове

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что обломки сбитого беспилотника пробили кровлю частного дома в Железнодорожном районе города. В здание вернули газ, отключенный на время работ.
Жителей эвакуировали. Александр Скрябин лично побывал на месте ЧС.
Оцепление жилого дома в пер. Ермака, 34 в Ростове снято. Взрывотехники завершили работу, сообщил в своем Telegram-канале и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что обломки сбитого беспилотника пробили кровлю частного дома в Железнодорожном районе города. В здание вернули газ, отключенный на время работ.
Жителей эвакуировали. Александр Скрябин лично побывал на месте ЧС.