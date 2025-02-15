Силовики задержали волгоградца за съемку и публикацию видео прилетов БПЛА

— Я заснял ролик для того, чтобы уведомить своих друзей в том, что твориться в Кировском районе. Я не знал, что последствия будут настолько плохими. Я хочу сказать, что я поддерживаю всех наших на СВО. Я всегда рад помочь и отдать долг своей стране и Родине. Я честно хочу извиниться и раскаяться за то, что сделал, — сказал юноша на видеокамеру после задержания.