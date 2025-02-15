Силовики задержали волгоградца за съемку и публикацию видео прилетов БПЛА

— Я заснял ролик для того, чтобы уведомить своих друзей в том, что твориться в Кировском районе. Я не знал, что последствия будут настолько плохими. Я хочу сказать, что я поддерживаю всех наших на СВО. Я всегда рад помочь и отдать долг своей стране и Родине. Я честно хочу извиниться и раскаяться за то, что сделал, — сказал юноша на видеокамеру после задержания.
На видео, которое снял юный волгоградец, как раз попали кадры падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома, о чем позже сообщили в администрации региона.
Отметим, что за съемку прилетов БПЛА в Волгоградской области задержали впервые. Накануне в регионе был подписан закон об ужесточении ответственности за съёмку БПЛА, а также распространение информации о последствиях налётов беспилотников. Теперь, согласно Кодексу об административных правонарушениях Волгоградской области, за это нарушителям грозят крупные штрафы.
С 24 февраля размер административного штрафа для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.
Напомним, что ночью 15 февраля над территорией Волгоградской области силами ПВО было ликвидировано 17 украинских БПЛА. В Волгограде обломки упали на кровлю жилого дома и на автомобиль. Легкие ранения получил один человек. Также в результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно ликвидировано.