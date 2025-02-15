Певец Максим Ермолов родился в 1981 году, его называли одним из основоположников самарской рэп-культуры. Свой творческий путь он начал в конце 90-х, первая заметная работа — создание музыкальной заставки для радиопрограммы Street Beat. Вместе с рэпером Капой он основал группу «Собачья Стая», которая успешно дебютировала на фестивале Free Nation '99, заняв первое место. В середине 2000-х Шайн сосредоточился на сольном творчестве.
На СВО погиб известный рэпер из Самары Максим Ермолов
Известный самарский рэпер Максим Ермолов, выступавший под псевдонимом Шайн, погиб на СВО. С артистом простились 15 февраля в Самаре, передает 63.ru. Известно, что музыкант погиб при выполнении боевых задач в городе Макеевка 1 декабря 2024 года.