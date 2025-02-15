ВСУ обстреляли три района Белгородской области

«Четыре населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от удара беспилотника выбиты окна в жилом доме, осколками посечены забор и летняя кухня. В селе Козинка в результате прилёта снаряда повреждено здание сельхозпредприятия», — написал Гладков.
Он добавил, что в селе Грузское Борисовского района FPV-дрон атаковал двухэтажный многоквартирный дом, в результате повреждено остекление. Также посечён припаркованный автомобиль. Ещё одна атака беспилотника произошла в селе Репяховка Краснояружского района. Повреждены фасад частного домовладения и одна машина.