ВСУ обстреляли три района Белгородской области

«Четыре населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от удара беспилотника выбиты окна в жилом доме, осколками посечены забор и летняя кухня. В селе Козинка в результате прилёта снаряда повреждено здание сельхозпредприятия», — написал Гладков.